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Седов Елисей (Евсевий) Иванович

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Место рождения

Салтановское

Дата рождения

13.06.1777 ст.

Дата смерти

19.11.1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1777 ст.

Отец: Седов Иван Дмитриевич

Мать: Седова Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Седов Николай Евсеевич

Мать ребёнка: Седова Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Седов Ефим Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Седов Василий Евсеевич (Елисеевич)

Мать ребёнка: Седова Анастасия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Анастасия Терентьевна

Имянаречение
Неизвестно
Крещён как Елисей, в поздних документах писали как Евсей (Евсевий)
Смерть
19.11.1817 ст.
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