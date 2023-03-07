Седов Елисей (Евсевий) Иванович
Место рождения
Дата рождения13.06.1777 ст.
Дата смерти19.11.1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1777 ст.
Отец: Седов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Седова Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Седов Ефим Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Седов Василий Евсеевич (Елисеевич)
Мать ребёнка: Седова Анастасия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Имянаречение
Неизвестно
Крещён как Елисей, в поздних документах писали как Евсей (Евсевий)
Смерть
19.11.1817 ст.