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Величутин Василий Варсанофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Величутин Варсанофий Иванович

Мать: Величутина Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Сысоева Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.1933

Сын: Величутин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.05.1936

Дочь: Попова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
06.10.1938

Сын: Величутин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Величутин Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1946

Сын: Величутин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1946

Сын: Величутин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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