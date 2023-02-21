Величутин Василий Варсанофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Сысоева Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
10.06.1933
Сын: Величутин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.05.1936
Дочь: Попова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.10.1938
Сын: Величутин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Сын: Величутин Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1946
Сын: Величутин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1946
Сын: Величутин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Величутина Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно