Карпов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1929

Дата смерти

?.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1929

Отец: Карпов Михаил Константинович

Мать: Карпова Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Гопоненко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Шулячук Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Левицкая Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
?.09.1971
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