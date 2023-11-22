Карпов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1929
Дата смерти?.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1929
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Гопоненко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Шулячук Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Левицкая Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Пашковская Любовь Евдокимовна
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
?.09.1971