Филимонова (Смелова) Марфа Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Смелова) Марфа Авдеева

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Место рождения

Новоселки

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Смелов Авдей Павлов

Мать: Смелова Мария Захарова

Рождение ребёнка
23.05.1890

Дочь: Филимонова Феодосия Егорова

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов

Ф-33 Оп. 6 Д. 1645
Рождение ребёнка
06.09.1891

Дочь: Филимонова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Георгий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимошин Василий Егорович

Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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