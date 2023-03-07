Филимонова (Смелова) Марфа Авдеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Смелов Авдей Павлов
Мать: Смелова Мария Захарова
Рождение ребёнка
23.05.1890
Дочь: Филимонова Феодосия Егорова
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов
Ф-33 Оп. 6 Д. 1645
Рождение ребёнка
06.09.1891
Дочь: Филимонова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимошин Василий Егорович
Отец ребёнка: Филимонов Георгий Гаврилов
Смерть
Неизвестно