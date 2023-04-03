Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Васса Меркулова

Смерть
Неизвестно