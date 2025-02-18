Ковешников Дорофей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ковешников Павел Нестеров
Мать: Анна Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ковешников Казьма Дорофеевич
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно