Ковешников Дорофей Павлов 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковешников Дорофей Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ковешников Павел Нестеров

Мать: Анна Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ковешников Казьма Дорофеевич

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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