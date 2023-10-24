Осипов Афанасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Афанасий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1876

Сын: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.06.1881

Сын: Осипов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1883

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

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