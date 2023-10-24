Осипов Афанасий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1876
Сын: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
24.06.1881
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.02.1883
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна