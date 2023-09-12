Одинцов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти19.06.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Марфа Александровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
19.06.1917