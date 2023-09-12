Одинцов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Александр Григорьевич

Одинцов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

19.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Марфа Александровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
19.06.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close