Еремеев Федор Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Федор Еремеевич

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Место рождения

Шуклино

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Еремеев Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Рождение ребёнка
1758

Сын: Еремеев Максим Федорович

Мать ребёнка: не указана

ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104-6 ревизия-1811г.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Еремеев Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104об-6 ревизия 1811г
Рождение ребёнка
1762

Сын: Еремеев Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104об-6 ревизия 1811г
Смерть
Неизвестно
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