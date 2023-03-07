Еремеев Федор Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104-6 ревизия-1811г.
Рождение ребёнка
1760
Сын: Еремеев Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104об-6 ревизия 1811г
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.104об-6 ревизия 1811г
Смерть
Неизвестно