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Титенок Василий Кондратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

21.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Титенок Кондратий Ефимович

Мать: Титенок Федора

Военная служба
?.02.1945
Военная награда
10.04.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
09.05.1945
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Рождение ребёнка
21.08.1951

Дочь: Васькина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна

Рождение ребёнка
27.09.1953

Сын: Титенок Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна

Рождение ребёнка
01.02.1958

Сын: Титенок Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
21.10.2005
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