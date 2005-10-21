Титенок Василий Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти21.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Титенок Кондратий Ефимович
Мать: Титенок Федора
Военная служба
?.02.1945
Военная награда
10.04.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
09.05.1945
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Рождение ребёнка
21.08.1951
Дочь: Васькина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна
Рождение ребёнка
27.09.1953
Сын: Титенок Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Титенок Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Титенок Екатерина Ульяновна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
21.10.2005