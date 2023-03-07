Гаврикова Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Ольга Анатольевна

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Место рождения

Зудна

Дата рождения

02.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась мама в Марухте
Рождение ребёнка
20.06.1990

Дочь: Николаева Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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