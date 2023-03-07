Гаврикова Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась мама в Марухте
Рождение ребёнка
20.06.1990
Дочь: Николаева Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан