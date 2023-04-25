Андрианова Ирина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1981
Дочь: Андрианова Жанна Вадимовна
Отец ребёнка: Андрианов Вадим Юрьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Филипп Вадимович
Отец ребёнка: Андрианов Вадим Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно