Андрианова Ирина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Ирина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1981

Дочь: Андрианова Жанна Вадимовна

Отец ребёнка: Андрианов Вадим Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Филипп Вадимович

Отец ребёнка: Андрианов Вадим Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Вадим Юрьевич