Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Нагавицын Михаил Саввин

Мать: Нагавицына Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Василий Ефремович

Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1865

Муж: Чирков Ефрем Феодоров

Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Чирков Илья Ефремович

Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров

Смерть
Неизвестно

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