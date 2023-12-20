Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
11.07.1866
Отец ребёнка: Чирков Ефрем Феодоров
Смерть
Неизвестно