Востриков Сидор (Сидорко) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Востриков Григорий (Гришка) Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Востриков Афонасий (Афонка) Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Востриков Конан (Конашка) Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Востриков Кондратий Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1709