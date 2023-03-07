Востриков Сидор (Сидорко) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Сидор (Сидорко) Григорьев

Востриков Сидор (Сидорко) Григорьев

avatar

Место рождения

Ключи

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Востриков Григорий (Гришка) Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Востриков Афонасий (Афонка) Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Востриков Козьма Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Востриков Конан (Конашка) Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Востриков Кондратий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1709
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close