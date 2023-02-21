Калинин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1884
Дата смерти05.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1884
Отец: Калинин Фрол
Мать: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Калинин Михаил
Мать ребёнка: Калинина Анна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1929
Сын: Калинин Геннадий
Мать ребёнка: Калинина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Калинина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Павел
Мать ребёнка: Калинина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна
Смерть
05.01.1959