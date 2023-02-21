Калинин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1884

Дата смерти

05.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1884

Отец: Калинин Фрол

Мать: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Калинин Михаил

Мать ребёнка: Калинина Анна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1929

Сын: Калинин Геннадий

Мать ребёнка: Калинина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Калинина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел

Мать ребёнка: Калинина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна

Смерть
05.01.1959
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