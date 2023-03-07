Куляхтин Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куляхтин Константин Евгеньевич

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Место рождения

Магадан

Дата рождения

21.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1985

Отец: Куляхтин Евгений

Мать: Куляхтина Елена Павловна

Рождение ребёнка
15.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куляхтина Юлия

Рождение ребёнка
15.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куляхтина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куляхтина Юлия

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