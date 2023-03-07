Куляхтин Константин Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1985
Отец: Куляхтин Евгений
Мать: Куляхтина Елена Павловна
Рождение ребёнка
15.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куляхтина Юлия
Рождение ребёнка
15.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куляхтина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куляхтина Юлия