Голов Арсений Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голов Арсений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Матрена

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Голов Константин Арсеньевич

Мать ребёнка: Голова Матрена

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Голов Дмитрий Арсеньевич

Мать ребёнка: Голова Матрена

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1922

Дочь: Голова Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Голова Матрена

Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет

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