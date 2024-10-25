Голов Арсений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голова Матрена
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Голов Константин Арсеньевич
Мать ребёнка: Голова Матрена
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Голова Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1922
Дочь: Голова Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Голова Матрена
Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет