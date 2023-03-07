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Метляев Василий Феофанович

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Место рождения

Новый Бор

Дата рождения

1879

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1906

Дочь: Метляева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Метляева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: Метляева Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн

Смерть
1949
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