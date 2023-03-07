Метляев Василий Феофанович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1906
Дочь: Метляева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Метляева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Метляева Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Феофанова Анастасия Ивановн
Смерть
1949