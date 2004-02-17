Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1925
Дата смерти17.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Анатолий Степанови
Рождение ребёнка
24.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Анатолий Степанови
Смерть
17.02.2004
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область