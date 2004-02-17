Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Мережко) Мария Моисеевна

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Место рождения

Успенка, Сумська область

Дата рождения

16.01.1925

Дата смерти

17.02.2004

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925

Отец: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич

Мать: Мережко Капиталина

Успенка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Анатолий Степанови

Рождение ребёнка
?.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Анатолий Степанови

Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Анатолий Степанови

Смерть
17.02.2004
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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