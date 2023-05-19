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(Россамагина) Анна Иванова

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.01.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1835

Отец: Россамагин Иван Фирстов

Мать: Россамагина Матрена Дмитриевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика