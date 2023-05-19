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(Россамагина) Анна Иванова
(Россамагина) Анна Иванова
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
26.01.1835
Пол
Женский
Отец
Россамагин Иван Фирстов
Вычислено 1812 г.р.
Мать
Россамагина Матрена Дмитриевна
Вычислено 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1835
Отец:
Россамагин Иван Фирстов
Мать:
Россамагина Матрена Дмитриевна
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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