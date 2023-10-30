Кондрашова Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1970
Дочь: Вокуева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич
Айзкраукле, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич