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Кондрашова Татьяна Александровна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

19.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.08.1970

Дочь: Вокуева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич

Айзкраукле, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Николай Алексеевич

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