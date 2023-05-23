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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1880

Сын: Охтень Кузьма Моисеевич

Отец ребёнка: Охтень Моисей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охтень Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Охтень Моисей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Охтень Моисей Сергеевич

Смерть
Неизвестно