Бакулина Меланья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Лысова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Лысова Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Лысов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Лысова Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Марина Семёновна
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Васса Семёновна
Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич
Смерть
Около 1775 ст.