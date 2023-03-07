Бакулина Меланья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулина Меланья Михайловна

Бакулина Меланья Михайловна

avatar

Место рождения

Коломенская

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Лысова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Лысов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Лысова Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Лысов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Лысова Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Марина Семёновна

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Лысов Прокопий Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Васса Семёновна

Отец ребёнка: Лысов Семён Ильич

Смерть
Около 1775 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close