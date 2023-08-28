Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кострова Вера Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торкунова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Торкунов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торкунова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Торкунов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торкунов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торкунов Сергей