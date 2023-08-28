Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кострова Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торкунова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Торкунов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торкунова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Торкунов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торкунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Торкунов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торкунов Сергей

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