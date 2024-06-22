Горсков Андриан 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горсков Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Горсков Потап

Мать: Горскова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горскова) Елизавета

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горскова) Лукерья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горскова) Феня

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горсков) Полина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горсков Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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