Горсков Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Горсков Потап
Мать: Горскова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горскова) Елизавета
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горскова) Лукерья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горскова) Феня
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горсков) Полина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горсков Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно