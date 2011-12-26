Залилов Ябир Мазитович
Место рождения
Дата рождения30.11.1940
Дата смерти26.12.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1940
Отец: Залилов Мазит Галяувич
Мать: Залилова Минниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2011
г.Салават, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ