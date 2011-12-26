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Залилов Ябир Мазитович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1940

Дата смерти

26.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1940

Отец: Залилов Мазит Галяувич

Мать: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2011
г.Салават, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ
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