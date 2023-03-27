Михайлов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Леонид Николаевич

Михайлов Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Павловна

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно