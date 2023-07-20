Галиевцев Андрей
Место рожденияг. Приозерск
Дата рождения27.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969
Отец: Галиевцев Константин
Мать: Логинова Лидия
г. Приозерск
Бракосочетание
16.02.1991
Жена: Галиевцева Лариса
Приозерский ЗАГС
Рождение ребёнка
06.10.1992
Сын: Галиевцев Никита
Мать ребёнка: Галиевцева Лариса
Рождение ребёнка
07.01.1995
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Галиевцева Лариса
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эксплуатация зданий театра | БДТ им. Г.А.Товстоногова
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
высшее | Current education:1 | Ярославское ВЗРКУ ПВО
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Godparents:Школдин Василий