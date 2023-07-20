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Галиевцев Андрей

Место рождения

г. Приозерск

Дата рождения

27.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969

Отец: Галиевцев Константин

Мать: Логинова Лидия

г. Приозерск
Бракосочетание
16.02.1991

Жена: Галиевцева Лариса

Приозерский ЗАГС
Рождение ребёнка
06.10.1992

Сын: Галиевцев Никита

Мать ребёнка: Галиевцева Лариса

Рождение ребёнка
07.01.1995

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Галиевцева Лариса

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эксплуатация зданий театра | БДТ им. Г.А.Товстоногова
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
высшее | Current education:1 | Ярославское ВЗРКУ ПВО
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Godparents:Школдин Василий
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