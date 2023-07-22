Романов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Валентина
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Романова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Валентина
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Макуха Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Валентина
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Макуха Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Валентина
Смерть
2007