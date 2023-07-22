Романов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Валентина

Рождение ребёнка
12.07.1971

Дочь: Романова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Валентина

Рождение ребёнка
12.07.1971

Дочь: Макуха Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Валентина

Рождение ребёнка
12.07.1971

Дочь: Макуха Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Валентина

Смерть
2007
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