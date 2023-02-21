Добряков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков Степан Сергеевич

Мать: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрякова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрякова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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