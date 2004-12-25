Стрекалов Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1940
Дата смерти25.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Место жительства
По 1957
Смерть
25.12.2004
Место жительства
По 2004