Стрекалов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрекалов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Мытищи

Дата рождения

28.10.1940

Дата смерти

25.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1940
Место жительства
По 1957
Смерть
25.12.2004
Место жительства
По 2004
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