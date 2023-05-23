Бессонова Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонова Мария Стефановна

Бессонова Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1904

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1946

Сын: Бессонов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Григорий Титович

Смерть
27.07.1990
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область