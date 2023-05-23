Бессонова Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1904
Дата смерти27.07.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1946
Сын: Бессонов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Бессонов Григорий Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1990
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область