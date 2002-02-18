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Хацкевич Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1960

Дата смерти

18.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960

Отец: Хацкевич Александр Павлович

Мать: Хацкевич Раиса Ефимовна

Рождение ребёнка
23.06.1988

Сын: Черных Артем Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1992

Сын: Черных Георгий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2002