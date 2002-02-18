Хацкевич Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1960
Дата смерти18.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960
Рождение ребёнка
23.06.1988
Сын: Черных Артем Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1992
Сын: Черных Георгий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2002