Чалый Афанасий Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Чалый Терентий Григориев
Мать: Чалая Агафия Василиева
Рождение ребёнка
07.01.1794
Дочь: Чалая Анисия Афанасиева
Мать ребёнка: Чалая Евдокия Симеонова
Рождение ребёнка
13.08.1796
Сын: Чалый Лаврентий Афанасиев
Мать ребёнка: Чалая Евдокия Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чалая Евдокия Симеонова
Смерть
Неизвестно