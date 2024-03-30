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Чалый Афанасий Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Чалый Терентий Григориев

Мать: Чалая Агафия Василиева

Рождение ребёнка
07.01.1794

Дочь: Чалая Анисия Афанасиева

Мать ребёнка: Чалая Евдокия Симеонова

Рождение ребёнка
13.08.1796

Сын: Чалый Лаврентий Афанасиев

Мать ребёнка: Чалая Евдокия Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалая Евдокия Симеонова

Смерть
Неизвестно
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