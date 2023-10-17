Румянцева (Цвиленева) Валерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Цвиленева) Валерия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цвиленев Николай Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сурошникова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1899

Дочь: Румянцева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Румянцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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