Румянцева (Цвиленева) Валерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цвиленев Николай Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сурошникова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1899
Дочь: Румянцева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Румянцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно