Гуслякова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1933
Дата смерти19.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Воробьева Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович
Рождение ребёнка
13.06.1956
Сын: Гусляков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович
Рождение ребёнка
11.02.1961
Сын: Гусляков Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович
Смерть
19.01.2022