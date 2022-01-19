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Гуслякова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1933

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933

Отец: Родовиков Николай Назарович

Мать: Родовикова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Воробьева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович

Рождение ребёнка
13.06.1956

Сын: Гусляков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович

Рождение ребёнка
11.02.1961

Сын: Гусляков Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Гусляков Леонид Гурьянович

Смерть
19.01.2022