Белых Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1620 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Вкладчица Долматовского монастыря
Рождение ребёнка
1640

Сын: Белых Елизар Тимофеев

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1650

Сын: Белых Фирс Тимофеев

Отец ребёнка: Белых Тимофей

Верхотурский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Тимофей

Смерть
Неизвестно