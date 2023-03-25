Белых Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Вкладчица Долматовского монастыря
Рождение ребёнка
1640
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1650
Сын: Белых Фирс Тимофеев
Отец ребёнка: Белых Тимофей
Верхотурский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белых Тимофей
Смерть
Неизвестно