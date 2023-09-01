Корниенко (Семенченя) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Семенченя) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: Семенченя Николай Антонович

Мать: Семенченя Анна Васильевна

г. Лобня, Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корниенко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корниенко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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