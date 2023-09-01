Корниенко (Семенченя) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981
г. Лобня, Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корниенко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корниенко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан