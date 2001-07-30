Бочкарёва Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти30.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Рождение ребёнка
09.02.1937
Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович
Рождение ребёнка
09.06.1944
Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович
Рождение ребёнка
15.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович
Смерть
30.07.2001