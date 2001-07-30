Бочкарёва Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

30.07.2001

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1937 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: Бочкарёв Федор Архипович

Мать: Лазарева Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Лезин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович

Рождение ребёнка
09.06.1944

Сын: Лезин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович

Рождение ребёнка
15.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лезин Павел Гурьянович

Смерть
30.07.2001
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