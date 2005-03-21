Григорьев Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти21.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Сошнина Валентина Александровна
Мать ребёнка: - Мать т.Вали Сошниной
Рождение ребёнка
29.10.1947
Дочь: Федорук Валентина Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: Бочковская Раиса Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1965
Дочь: Панова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Мать т.Вали Сошниной
Смерть
21.03.2005