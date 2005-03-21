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Григорьев Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

21.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Сошнина Валентина Александровна

Мать ребёнка: - Мать т.Вали Сошниной

Рождение ребёнка
29.10.1947

Дочь: Федорук Валентина Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: Бочковская Раиса Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
12.10.1965

Дочь: Панова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Мать т.Вали Сошниной

Смерть
21.03.2005
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