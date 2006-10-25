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Савостеев Александр Сергеевич
Савостеев Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Савостеев Сергей Петрович
1978 г.р.
Мать
Савостеева (Фурман) Наталья Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2006
Отец:
Савостеев Сергей Петрович
Мать:
Савостеева Наталья Александровна
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