Савостеев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостеев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2006

Отец: Савостеев Сергей Петрович

Мать: Савостеева Наталья Александровна

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