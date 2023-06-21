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Herodes (Leomar) Leno
Herodes (Leomar) Leno
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1844
Дата смерти
?.12.1900
Пол
Женский
Отец
Leomar Ado
1821 г.р.
Мать
Leomar Marri
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1844
Отец:
Leomar Ado
Мать:
Leomar Marri
Смерть
?.12.1900
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