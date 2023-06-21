Herodes (Leomar) Leno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herodes (Leomar) Leno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1844

Дата смерти

?.12.1900

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1844

Отец: Leomar Ado

Мать: Leomar Marri

Смерть
?.12.1900
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