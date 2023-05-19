Посохин Федор Анисимович
Место рождения
Дата рождения21.04.1812
Дата смертиДо 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812
Отец: Посохин Анисим Матвеев
Бракосочетание
24.10.1832
Жена: Посохина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
12.09.1833
Сын: Посохин Иван Федоров
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
03.07.1835
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова
Бракосочетание
06.11.1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Посохина Гликерия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1843