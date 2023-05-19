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Посохин Федор Анисимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.04.1812

Дата смерти

До 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812

Отец: Посохин Анисим Матвеев

Мать: Посохина Настасья Денисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1832

Жена: Посохина Наталья Петрова

Рождение ребёнка
12.09.1833

Сын: Посохин Иван Федоров

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1835

Сын: Посохин Сергей Федоров

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Посохин Федор Федоров

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Посохин Николай Федоров

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Посохина Наталья Петрова

Бракосочетание
06.11.1850

Жена: Посохина Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Посохина Гликерия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1843