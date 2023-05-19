Андреева (Показаньева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Показаньева) Любовь Александровна

Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

18.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.67

Дочь: Андреева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Васильевич

Рождение
18.11.1950

Отец: Показаньев Александр Иванович

Мать: Показаньева Валентина Васильевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Оксана Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Глеб Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Александр Васильевич