Кайгородцева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кайгородцев Петр Федорович
Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Иван Федорович
Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Степанович
Смерть
Неизвестно