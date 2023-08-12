Кайгородцева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кайгородцев Петр Федорович

Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Иван Федорович

Отец ребёнка: Кайгородцев Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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