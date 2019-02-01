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Яковлева Виктория Алексеевна

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2019

Отец: Яковлев Алексей Александрович

Мать: Яковлева Ирина Александровна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область