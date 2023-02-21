Корелин Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

15.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Корелина Анна

Смерть
15.04.1944
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