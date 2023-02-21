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Корелин Федор Федорович
Корелин Федор Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
15.04.1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Корелина Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать:
Корелина Анна
Смерть
15.04.1944
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