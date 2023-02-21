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Енговатов Прокопий Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

13.02.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Енговатов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Енговатов Лука Прокопьев

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Енговатов Семен Прокопьев

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Енговатов Федор Прокопьев

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Рождение ребёнка
02.08.1801 ст.

Сын: Енговатов Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Енговатова Пелагея Прокопьева

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Енговатов Карп Прокопьев

Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Ефросинья

Смерть
13.02.1821 ст.
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