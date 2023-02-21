Енговатов Прокопий Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти13.02.1821 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Енговатов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Енговатов Семен Прокопьев
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Енговатов Федор Прокопьев
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
02.08.1801 ст.
Сын: Енговатов Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Енговатова Пелагея Прокопьева
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Енговатова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енговатова Ефросинья
Смерть
13.02.1821 ст.