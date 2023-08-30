Лобанова (Ермолина) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Ермолина) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1924

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.02.1930

Сын: Лобанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.04.1934

Дочь: Сарафанова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигулева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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