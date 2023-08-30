Лобанова (Ермолина) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1924
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1930
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.04.1934
Дочь: Сарафанова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигулева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно