Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

13.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1960

Дочь: Талипова Миргуль Капаровна

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
18.01.1966

Сын: Талипов Жыргалбек Капарович

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
25.01.1968

Дочь: Талипова Салтанат Капаровна

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
09.06.1969

Сын: Талипов Майрамбек Капарович

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
11.03.1971

Дочь: Талипова Рыскүл Капаровна

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
11.03.1971

Сын: Талипов Рысбек Капарович

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Рождение ребёнка
26.09.1977

Дочь: Талипова Шарапат Капаровна

Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович

Смерть
13.11.1994
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