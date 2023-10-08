Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1938
Дата смерти13.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1960
Дочь: Талипова Миргуль Капаровна
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
18.01.1966
Сын: Талипов Жыргалбек Капарович
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
25.01.1968
Дочь: Талипова Салтанат Капаровна
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
09.06.1969
Сын: Талипов Майрамбек Капарович
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
11.03.1971
Дочь: Талипова Рыскүл Капаровна
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
11.03.1971
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Рождение ребёнка
26.09.1977
Дочь: Талипова Шарапат Капаровна
Отец ребёнка: Талипов Капар Талипович
Смерть
13.11.1994